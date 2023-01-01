Прибыль предприятий Пермского края сократилась на 60% Сумма убытка нерентабельных компаний упала на треть Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За январь-июнь 2023 года организациями Пермского края (не учитывались субъекты МП, банки, страховые организации, бюджетные учреждения и организации с численностью до 15 человек) получена положительный сальдированный финансовый результат в сумме 134,3 млрд руб. Это на 60,1% ниже уровня АППГ. Об этом сообщает Пермьстат.

В целом по Прикамью почти 76% обследованных организаций завершили период с прибылью в объёме 144,2 млрд руб. (-59% к АППГ).

При этом сумма убытка нерентабельных организаций региона уменьшилась на 34,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 9,9 млрд руб.

Организациями промышленного производства с начала года получена прибыль в сумме 115,6 млрд рублей. Доля прибыльных организаций в промышленности составила 73,6%, сумма прибыли достигла 121,8 млрд руб. (-63,3% ниже аналогичного показателя за январь-июнь 2022 года).

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