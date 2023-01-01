Максим Артамонов Пермский молочный комбинат подозревают в уклонении от уплаты налогов на 600 млн рублей Следователи возбудили уголовное дело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье следователи возбудили уголовное дело в отношении руководства предприятия по производству молочных продуктов по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

По версии следствия, с января 2017 года по декабрь 2019 года руководство предприятия при реализации пищевой продукции включило в налоговые декларации сведения о применении пониженной ставки налога на добавленную стоимость в размере 10 % вместо 20%, которая установлена Налоговым кодексом РФ.

Кроме того, организация включило в вычеты по НДС первичные бухгалтерские документы от сторонней компании, которая не вела реальную предпринимательскую деятельность и якобы поставившей товар.

Следователи пришли к выводу, что таким образом руководство коммерческой организации причинила бюджету ущерб в виде недополученных налогов и сборов в размере более 600 млн руб.

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