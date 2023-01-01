На неделе в Прикамье потеплеет до +23 градусов По югу региона пройдут ливни Поделиться Твитнуть

Средняя температура воздуха в Пермском крае в первую рабочую неделю сентября окажется на 3 градуса выше нормы. Местами пройдут слабые дожди, ливни ожидаются только на юге региона. На востоке осадков не ожидается. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на специалистов научного проекта «Метеоролог и я».

В понедельник, 4 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Температура днём составит +16…+21°C. Во вторник и среду воздух прогреется до +17…+23°C, в отдельных районах пройдёт небольшой дождь. В четверг и пятницу в ряде территорий прогремят грозы с порывами ветра до 15 м/с. Температура воздуха понизится до +15…+21°C. В выходные характер погоды существенно не изменится, максимальная температура днём +21 °C.

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