За первое полугодие в Прикамье объём инвестиций в основной капитал увеличился на 16,7% Крупные и средние предприятия региона освоили 132,2 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На развитие экономики и социальной сферы Пермского края в январе-июне 2023 года было направлено 167,9 млрд руб. инвестиций в основной капитал. Это на 16,7% больше по сравнению с АППГ. Об этом сообщает Пермьстат.

Отмечается, что крупные и средние предприятия Прикамья освоили 132,2 млрд руб. инвестиций — это на 12,1 % больше показателя соответствующего периода 2022 года.

Рост объёма инвестиций зафиксирован в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении, деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, а также водоснабжении, водоотведении и строительстве.

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