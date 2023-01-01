На пожаре в Перми спасены два человека Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В регуправлении МЧС рассказали о пожаре на ул. Пихтовой в Перми. Он вспыхнул днём 2 сентября в частично расселенном многоквартирном доме.

К месту вызова прибыли два десятка пожарных и пять единиц техники. Было установлено, что на первом этаже здания горит мусор.

Звеном газодымозащитной службы были спасены два человека. Погибших и травмированных нет.

Площадь пожара составила 10 кв.м. Предварительная причина пожара — неосторожное обращением с огнем.

Проверочные мероприятия по факту ЧП продолжаются.





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