Олег Антонов В посёлке Звездный построят новую котельную за 376,6 млн рублей Автономный источник теплоснабжения должны сдать в эксплуатацию через год Поделиться Твитнуть

Источник фото: zvezdny.permarea.ru

Подведены итоги конкурса на строительство автономного и эффективного источника теплоснабжения в п. Звёздный Пермского края — новой котельной на ул. Энергетиков, 5. За 376,6 млн руб. работы выполнит ООО «Теплогазстрой». Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 376 млн 842,1 тыс. руб. Заказчик — МУП ЖКХ ЗАТО Звёздный «Гарант».

Исполнитель должен построить модульную котельную, смонтировать оборудование, провести пусконаладочные работы, возвести склад дизельного топлива, наружные сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения, провести техническое присоединение к сети газораспределения.

Работы должны начаться в январе. Срок окончания строительства — 30 сентября 2024 года.

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