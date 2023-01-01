Олег Антонов Фонду развития территорий переданы права на объект незавершённого строительство в Пермском районе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Конкурсный управляющий ПАО «Строительно-Монтажный трест №14» сообщил о том, что в соответствии определением Арбитражного суда Пермского края права ПАО на земельный участок площадью 6,9 тыс. кв.м. в п. Горный Пермского района, на ул. Конников и расположенный на нём объект незавершенного строительства — многоквартирный жилой дом, переданы компании «Фонд развития территорий». Об этом сообщается на ЕФРСБ.

Напомним, в этом долгострое квартиры приобрели 43 дольщика. В 2022 году фонд принял решение о восстановлении их прав путём выплаты компенсаций.

ПАО «Строительно-монтажный трест № 14» обанкротилось из-за долгов перед ФНС в размере около 200 млн руб. Сейчас его имущество реализуется на торгах.

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