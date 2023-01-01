В Перми единое МКУ «Содержание объектов благоустройства» возглавил Александр Кетов Все районные МКУ «Благоустройство» прекратили деятельность с 11 августа Поделиться Твитнуть

Благоустройство во дворах

Пресс-служба Пермской городской думы

Единое МКУ «Содержание объектов благоустройства» (будет отвечать за благоустройство Перми) прошло официальную регистрацию. Директором учреждения стал первый заместитель главы администрации Ленинского района Александр Кетов. Об этом со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс» сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Отмечается, что все районные МКУ «Благоустройство» прекратили деятельность с 11 августа. Кетов в своё время руководил МКУ «Благоустройство Дзержинского района».

Напомним, создание единого учреждения по благоустройству Перми в августе прошлого года инициировал губернатор Дмитрий Махонин. Было решено все отвечающие за эту сферу МКУ при районных управах реорганизовать в одно ведомство при городском департаменте дорог и благоустройства. По мнению чиновников, объединение должно повысить качество содержания улиц и эффективность расходования бюджетных средств, а также привести работы по благоустройству в разных районах к единым стандартам.

Изначально начало работы единого учреждения планировалось на 1 июня, но затем сроки отодвинули до завершения всех действующих контрактов, связанных с обновлением дорог.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.