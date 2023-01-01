Олег Антонов Отменён сегодняшний рейс из Перми в Ереван Более десяти рейсов задержаны Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Рейс №777 авиакомпании «Ширак авиа», который должен был вылететь сегодня из Перми в Ереван в 21:25, отменён. Рейса из Ереван в Пермь тоже не будет. Информация опубликована на сайте пермского аэропорта.

Также 3 сентября на три-четере часа были задержаны вылеты самолётов в Санкт-Петербург, более чем на два часа — рейсов в Сочи и в Москву, на два часа — в Минводы и на час — в Волгоград. Задерживалось и прибытие рейсов из Антальи, Махачкалы, Екатеринбурга. Данные содержатся на онлайн-табло Большого Савино.

2 сентября в пермском аэропорту также было задержано более десяти рейсов как на вылеты, так и на прилёты. Причиной стал туман.

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