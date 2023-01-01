Региональное отделение федерации спорта слепых возглавил депутат Пермской думы Поделиться Твитнуть

Александр Ивонин / фото: news.myseldon.com

По данным «СПАРК-Интерфакс», в Пермском крае 24 августа зарегистрировано региональное отделение общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация спорта слепых» (ВФСС). При этом его учредители не указаны. Председателем реготделения организации стал бывший руководитель Агентства по спорту и физической культуре Пермского края Александр Ивонин, который сейчас является депутатом Пермской городской думы. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Александр Ивонин также возглавляет краевое отделение Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, региональное отделение Паралимпийского комитета России, физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Пермские медведи», пермскую Ассоциацию поддержки инвалидного спорта.





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