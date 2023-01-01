В Перми на могиле Героя Советского Союза установят надгробие за 700 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Власти Пермского края заключили контракт на изготовление и установку надгробия на могиле Героя Советского Союза Василия Михайловича Астафьева. Работами за 700 тыс. руб. займётся Семёнова С.В. Информация опубликована на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 853 млн руб. Памятник должен быть установлен до 30 ноября 2023 года на Северном кладбище Перми в квартале 31.

Василий Михайлович Астафьев скончался в 2022 году в возрасте 102 лет.

С 1939 года он служил в рядах Красной армии, участвовал в Советско-финской войне. С началом Великой Отечественной войны воевал на Юго-Западном, Степном, 2-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. В декабре 1943 года капитан Астафьев получил звание Героя Советского Союза, ему вручили орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». После войны Василий Астафьев продолжил служить в армии, в 60-х годах был начальником инженерной службы пермского 20-го корпуса Уральской армии ПВО. После остался жить в Перми.

В 1989 году он был избран народным депутатом СССР, являлся членом Всесоюзного Совета ветеранов войны и труда, Пермской секции ветеранов Великой Отечественной войны, командующий областными военно-спортивными играми «Зарница» и «Орлёнок». С 1991 года полковник в отставке Василий Михайлович Астафьев стал председателем Пермского областного отделения Российского фонда мира, а с 1994 года был почётным председателем фонда.

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