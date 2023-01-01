«Мотовилихинские заводы» выставили на продажу долги Минобороны за 70 млн рублей Торги пройдут в виде публичного предложения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Конкурсным управляющим ПАО «Мотовилихинские заводы» выставлены на торги в виде публичного предложения права требований долгов перед предприятием, которые образовались у Министерства обороны РФ и девяти компаний: ЗАО «Импульс-М», ООО «МЗ «Камасталь», ООО «Механик», ООО «ОМК», АО «ПЭМЗ Спецмаш», ООО «РусМетКом», АО «Спецремонт», АО «СЭМЗ», АО «Уралтрансмаш». Все права требований выставляются отдельными лотами. Начало торгов — 4 сентября. Информация опубликована на ЕФРСБ.

Начальная цена продажи каждого лота равна первоначальному размеру требования. Срок действия публичного предложения: до момента снижения начальной цены продажи имущества до 1%.

Срок действия начальной цены в первый период составляет 25 рабочих дней (с 4 сентября по 6 октября).

Затем каждые три рабочих дня цена продажи будет снижаться на 10%. Последний период, когда первоначальная цена снизится в 100 раз, будет действовать с 16 по 20 ноября 2023 года.

Самая большая сумма долга, выставленная на торги, сложилась у ООО «МЗ «Камасталь» — 4,7 млрд руб.

Право требования к Министерству обороны РФ на первом этапе оценивается в 70 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.