Две пермячки остудили 1,5 млн рублей компенсации за порчу автомобилей На машины с крыши здания рухнул снег Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пермский краевой суд оставил без изменения решение Свердловского районного суда о взыскании с владельцев здания на ул. Елькина, 8а в Перми компенсации двум местным жительницам за упавший на их «Тойоты» с крыши дома снег.

Солидарно ПМУП «Городское и коммунальное хозяйство», которое занимает первый этаж здания, и физическое лицо, которому принадлежит второй этаж, должны выплатить в пользу хозяек иномарок более 1,5 млн руб.

Рассмотрев материалы дела, суд пришёл к выводу о неисполнении ответчиками надлежащим образом своих обязанностей по содержанию кровли дома.

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