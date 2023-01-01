Ночью из-за задымления в пермском баре Doski эвакуировано 300 человек Поделиться Твитнуть

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Как сообщили в региональном управлении МЧС, в 2 часа 46 мин. 3 сентября в ведомство поступило сообщение о задымлении в баре Doski, который располагается на 4 этаже ТЦ «Колизей Атриум» в Перми.

На место выехали полсотни сотрудников МЧС и десять пожарных машин.

После прибытия первых подразделений выяснилось, что дым начал распространяться из-за короткого замыкания электропроводки светодиодной ленты, дальнейшего горения допущено не было. Никто не пострадал.

Ещё до приезда пожарных машин из клуба самостоятельно эвакуировались 300 посетителей и персонал.





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