В Перми подросток на мотоцикле попал в серьёзное ДТП После аварии его отвезли в реанимацию Поделиться Твитнуть

Фото: группа "ЧП Пермь" ВКонтакте

В Перми произошло ДТП с участием подростка на мотоцикле — он столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на очевидцев.

Авария случилась вечером 1 сентября в микрорайоне Крым около 22.00. На дороге столкнулись мотоцикл, которым управлял 12-летний мальчик, и легковой автомобиль. Юный мотоциклист получил черепно-мозговую травму, его доставили в реанимацию.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

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