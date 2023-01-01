В Прикамье вынесли приговор жителю Краснокамска за убийство, совершённое 19 лет назад Преступнику дали пожизненный срок в колонии особого режима Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском крае вынесен приговор в отношении ранее судимого жителя Краснокамска, который убил и расчленил свою знакомую. Следователи на протяжении нескольких лет искали останки погибшей. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

Уголовное дело было возбуждено по факту безвестного исчезновения жительницы Краснокамска в новогодние праздники.

Напомним, в ночь на 3 января 2004 года в квартире жилого дома в Краснокамске мужчина выпивал с хозяйкой спиртное, а потом напал на неё и задушил. После этого он похитил у неё золотые украшения, деньги и мобильный телефон. В дальнейшем, чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил её тело, вынес останки из квартиры и спрятал их в различных местах на территории города. С 2004 по 2008 год были обнаружены части тела пропавшей женщины.

В течение нескольких лет преступление оставалось нераскрытым. Однако следователь и оперативники ГУ МВД России по Пермскому краю смогли получить доказательства причастности к этому преступлению неоднократно судимого жителя Краснокамска.

По уголовному делу были допрошены десятки свидетелей, проведено более 10 различных судебных экспертиз, в том числе сложных комиссионных и молекулярно-генетических. Выводы экспертиз вместе с другими доказательствами позволили установить преступника.

Суд назначил преступнику наказание в виде 13 лет лишения свободы, однако, учитывая его судимости за ранее совершённые преступления, в итоге мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

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