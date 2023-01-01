Максим Артамонов В Пермском крае следователи раскрыли убийство почти 20-летней давности Преступление случилось в новогодние праздники в Краснокамске Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Краснокамска. Его обвиняют в убийстве, сопряжённом с разбоем. Уголовное дело было возбуждено по факту безвестного исчезновении жительницы Краснокамска в новогодние праздники 2004 года. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

Как установило следствие, в ночь на 3 января 2004 года в квартире жилого дома в Краснокамске мужчина выпивал с хозяйкой спиртное, а потом напал на неё и задушил. После этого он похитил у неё золотые украшения, деньги и мобильный телефон. В дальнейшем, чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил её тело, вынес останки из квартиры и спрятал их в различных местах на территории города. С 2004 года по 2008 год были обнаружены части тела пропавшей женщины.

В течение нескольких лет преступление оставалось нераскрытым. Однако следователь и оперативники ГУ МВД России по Пермскому краю смогли получить доказательства причастности к этому преступлению неоднократно судимого жителя Краснокамска.

По уголовному делу правоохранители допросили десятки свидетелей и провели более 10 различных судебных экспертиз, в том числе сложных комиссионных и молекулярно-генетических. Выводы экспертиз вместе с другими доказательствами позволили установить преступника.

Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

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