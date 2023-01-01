В Пермском крае 1 сентября открылись два новых образовательно-производственных кластера Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

1 сентября в Прикамье в рамках федерального проекта «Профессионалитет» открылись химический и металлургический образовательно-производственные кластеры. Участниками программы стали Уральский химико-технологический колледж (УХТК) в Губахе и Чусовской индустриальный техникум. Они будут готовить кадры для двух крупных предприятий — ПАО «Метафракс Кемикалс» и Чусовской металлургический завод. К обучению по программам приступили 545 первокурсников. Об этом сообщили в краевом минобрнауки.

Студенты кластера химической промышленности будут обучаться по трём направлениям подготовки: химическая технология органических веществ; монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования; технология аналитического контроля химических соединений.

В УХТК за счёт средств гранта оборудовали современные учебные лаборатории и мастерские, а также разработали новые ориентированные на практические потребности предприятий-работодателей образовательные программы. Инвестиции в развитие образовательно-производственного кластера вложило ПАО «Метафракс Кемикалс».

Министерство образования Пермского края

В металлургическом кластере студенты будут осваивать обработку металлов давлением, слесарные работы, сварочное производство, техническую эксплуатацию и обслуживание электрического и электромеханического оборудования.

Кроме того, дополнят образовательную сеть еще десять техникумов и колледжей в Перми, Соликамске, Лысьве, Горнозаводске, Чернушке и Кизеле. Обучение по краткосрочным максимально практико-ориентированным программам студенты смогут пройти в Краевом индустриальном техникуме, Соликамском горно-химическом техникуме, Пермском химико-технологическом техникуме, Лысьвенском политехническом колледже, Пермском торгово-технологическом колледже, Соликамском автодорожно-промышленном колледже, Горнозаводском политехническом техникуме, Пермском машиностроительном колледже, Краевом политехническом колледже и Кизеловском политехническом техникуме.

Напомним, в 2022-2023 учебном году от Пермского края участниками программы «Профессионалитет» стали три образовательных учреждения, которые также выиграли грант на значительное укрепление материально-технической базы. В проект тогда зашли Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина, Пермский агропромышленный техникум и Пермский институт железнодорожного транспорта — филиала Уральского государственного университета путей сообщения.

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