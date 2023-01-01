В Перми закрывается трамвайный маршрут № 3 Причина — ремонт путей на улице Дзержинского Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

В Перми начинается ремонт трамвайных путей на ул. Дзержинского. По этой причине с 3 сентября временно прекратит работу трамвайный маршрут № 3. А автобусный маршрут № 35 будет продлён от Театра-Театра до остановки «Завод Профнастила» с 4 сентября. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на Гортранс.

Несмотря на малый пассажиропоток трамвайной линии по ул. Дзержинского, она имеет большое значение. По ней осуществляется выпуск трамвайных вагонов из депо «Красный Октябрь» нескольких маршрутов.

На время ремонта дороги трамваи №4 , 5, 6, 7, 8, 11 и 12 временно будут обслуживаться депо «Балатово».





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