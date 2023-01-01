Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 1 по 8 сентября Поделиться Твитнуть

1 сентября в Пермской краевой библиотеке им. Горького открывается выставка работ участников арт-студии Анны Вдовиной «Вдохновение» (12+) – пейзажи и натюрморты, выполненные в технике многослойной голландской живописи.

1 сентября в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD будет показан спектакль Фредрика Ридмана «Щелкунчик: Перезагрузка» (16+). Это трогательная, пусть и слегка безумная и очень темпераментная история о девочке-беспризорнице, в поисках родителей путешествующей в компании странного и опасного незнакомца и сломанной игрушки.

1 сентября в 19:00 в Органном концертном зале Оркестр русских народных инструментов им. В. Салина выступит с концертной программой «Хочу всё знать!» (6+). В качестве солистов выступят юные музыканты – лауреаты краевого конкурса «Русская фантазия-2023»: Варвара Красносельских (балалайка), Александра Фёдоровых (домра), Сергей Тихомиров (аккордеон), Всеволод Якубовский (баян, аккордеон), Егор Смирнов (гитара), Виктория Старцева, Варвара Чегодаева, Милана Игнатьева (сольное народное пение) и дуэт баянистов «Весёлое настроение» в составе Ольги Кондаковой и Кирилла Балабанова.

2 сентября в 11:00 в Музейном центре М.Н. Романова (Ныроб) в рамках празднования 410-летия Дома Романовых пройдёт посадка саженцев деревьев в Романовском саду. Принять участие могут все желающие. С собой нужно принести только лопаты, лейки и перчатки.

2 сентября в 11:00 в Центре городской культуры пройдёт лекция об одежде и моде Ирины Филичкиной (16+) – официального представителя Немецкой академии одежды Müller&Sohn, консультанта ПРООН, международного эксперта WorldskillsRussia компетенции Fashion Technology. Все, кто кроит, шьёт и конструирует одежду, смогут задать вопросы и получить компетентные ответы от профессионала с большим стажем работы в российских и зарубежных компаниях по производству одежды.

2 сентября с 13:00 музей современного искусства PERMM приглашает на большое арт-шествие (0+), которое завершит годовой проект музея «Придумай Пермь», приуроченный к 300-летию Перми. С 13:00 до 15:30 на пешеходной части ул. Крупской развернутся поп-ап мастерские по созданию арт-объектов на тему будущего Перми с пермскими экологами, автомобилистами, поэтами, актёрами и танцорами, в 16:00 начнётся финальное шествие, которое пройдёт от площади Дружбы до телевизионной вышки, которая, по сценарию, будет символизировать будущее. Вечером, с 20:00 на заднем дворе музея начнётся вечеринка LINE UP OPEN AIR (12+), а в 22:30 LINE UP (18+) продолжится в самом здании музея. В программе – концерт, диджей-сеты, танцы и многое другое.

2 сентября в 14:00 в Чердынском краеведческом музее им. Пушкина (музейное пространство по ул. Юргановской, 58 и 60) пройдёт «Книжный пикник» (0+). В программе – книжный развал «Букинистический магазинчик», интерактивная площадка «Я Чердыни возлюбленная дочь...», «Открытый микрофон», тематическая экскурсия и детская зона.

2 сентября в 18:00 в спортивном комплексе им. Сухарева пройдёт Международный фестиваль электронной музыки и визуального искусства EFEST (18+), посвящённый самым современным технологиям в аудиовизуальном искусстве. Шоу для главной сцены поможет создать искусственный интеллект. В лайнапе – музыканты из Турции, Египта, республики Беларусь и, конечно, сильнейшие электронные исполнители из России, в том числе несколько проектов из Перми и Пермского края. Фестивальное пространство охватит не только спорткомплекс, но и площадь перед ним – здесь будет препати фестиваля с фудкортом и диджейским пультом.

фото: Александр Рачев

2 и 3 сентября в Перми пройдёт праздник спорта – шестой Пермский марафон (0+). 2 сентября состоится детский забег на 1 километр, а также забег для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году в честь празднования 300-летия Перми дистанция на этом забеге будет увеличена до 300 м. Будет работать зона ЭКСПО, новинкой этого года станут организованные фан-зоны для болельщиков. 3 сентября пройдут забеги на всех взрослых дистанциях, а также эстафета, в которой в составе одной из команд примут участие олимпийские чемпионы. Главной особенностью трасс этого года станет разделение стартового и финишного коридоров. Также в этом году в рамках Пермского марафона состоится Кубок России по полумарафону.

До 3 сентября в Перми и районах Пермского края проходит третий Международный кинофестиваль «Форма жизни» (16+). В рамках фестиваля, помимо показа фильмов конкурсной и внеконкурсной программы, пройдут творческие встречи с известными представителями отечественной киноиндустрии. Так, 2 сентября в 18:30 в частной филармонии «Триумф» состоится презентация проекта «Чыскыырай – женщина Саха» (16+), а также встреча с продюсером фильма Милой Кудряшовой и певицей Валентиной Романовой. Церемония закрытия фестиваля пройдёт там же в 17:00. Гости увидят фильм «Безгрешность мира» (12+).

3 сентября в 11:00 в АЭМ «Хохловка» пройдёт фестиваль «Осень в Хохловке: от Успенья Богородицы до Фаддея» (6+). В программе – мастер-класс по приготовлению хлеба, выступление фольклорных ансамблей, народные игры, обряды с лошадьми и многое другое.

Пермский краеведческий музей

3 сентября в 15:00 в кинотеатре «Синема Парк Семья» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят захватывающий кровавый шедевр Джузеппе Верди «Риголетто» (16+), полный невероятно красивой музыки, на плавучей сцене Брегенца.

3 сентября в 19:00 в Органном концертном зале пройдёт Концерт к Дню солидарности в борьбе с терроризмом (6+). Исполнители: Гульназ Гарипова (фортепиано), Татьяна Яркова (сопрано), «Хорус-квартет», Никита Семенищев (фортепиано) и Маргарита Соснер (сопрано). В программе – произведения Шопена, Бетховена, Рахманинова и других композиторов.

3 сентября в 19:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского открывает новый театральный сезон. В исполнении Константина Сучкова, Дарьи Пичугиной, Натальи Буклаги, Бориса Рудака и Гарри Агаджаняна прозвучит опера «Евгений Онегин» (12+).

4 сентября в Пермской краевой библиотеке им. Горького открывается выставка «Акварельная поэзия» (12+). Посетители увидят работы дуэта непрофессиональных художников Андрея Банникова и Алёны Шиловой. В экспозиции около 30 акварельных скетчей, созданных по впечатлениям от осенних путешествий.

Выставка "Акварельная поэзия" / фото: А. Банников, А. Шилова

4, 5 и 6 сентября в 12:00 в фойе Театра-Театра пройдёт экскурсия по закулисью – увлекательное путешествие, открывающее перед зрителями двери, за которые обычно не пускают посторонних. Экскурсоводы – артисты ТТ: кто может лучше рассказать об устройстве театра и поделиться забавными историями из театральной жизни? В составе небольшой группы гости посещают пошивочный, гримёрный, костюмерный, реквизиторский и бутафорский цеха, спускаются в трюм сцены, чтобы увидеть своими глазами уникальную, единственную в стране нижнюю механику, заглядывают на «Сцену-Молот» и, если повезет, видят кусочек репетиции или монтаж декораций на сцене.

4 сентября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» в рамках проекта «Немое кино в «Триумфе» зрители увидят фильм Чарли Чаплина «Цирк» (6+). Чарли Чаплин самостоятельно исполнял трюки, поэтому в одной из сцен можно увидеть, как он балансирует на высоте 12 м над землёй. Пианист Александр Колесников выступит в роли тапёра и сопроводит картину стилистически и эмоционально соответствующей импровизационной музыкой.

5 сентября в 14:00 в пространстве «Точка кипения» (ул. Советская, 1б) пройдёт круглый стол на тему благоустройства города и экологии «Комфортная vs благоприятная среда: как создать условия для сохранения городской природы» (16+).

5 и 6 сентября в 19:00 на сцене Театра-Театра пройдут гастроли Новосибирского музыкального театра в рамках фестиваля «Золотая маска» в Перми». Зрителей ждёт рок-мюзикл в двух действиях на музыку Юрия Шевчука по пьесе Константина Рубинского «Фома» (16+).

8 сентября в 19:00 в Пермском театре оперы и балета пройдёт концерт камерной музыки Vivaldi (12+). Солисты: Наталья Кириллова (сопрано), Роман Ефимов (виолончель) и Елизавета Бабченко (гобой). Дирижёр – Владимир Ткаченко. В программе – мотеты и инструментальные концерты Антонио Вивальди.

8 сентября в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят спектакль-сенсацию Зальцбурга-2018 – оперу «Саломея» (16+) с Асмик Григорян в постановке Ромео Кастеллуччи.

8 сентября в 19:00 и 21:00 в частной филармонии «Триумф» зрителей ждёт моноопера «Похмелье» (18+), поставленная с помощью нейросетей. Солист – Тимофей Павленко.

До 30 сентября Пермская Арт-резиденция приглашает на выставку «Железная дорога» (0+). В экспозицию вошли 73 произведения искусства 28 авторов. Каждый объект на этой выставке несёт в себе уникальную историю и множество интерпретаций этой темы – от реалистичных пейзажей до абстрактных композиций, от классических изображений поездов до современных и футуристических идей.

Пермская арт-резиденции

Ежедневно Пермский театр оперы и балета им. Чайковского приглашает посмотреть и послушать записи лекций и встреч, которые прошли в рамках Лаборатории современного зрителя в прошлом сезоне: лекция художницы Татьяны Ногиновой «Костюм как энциклопедия» (12+); встреча с постановщиками балета «Свадебка» (12+) Эльке Шеперс и Филипом Тейлором.

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