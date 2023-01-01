Афиша. Избранное

Рузанна Баталинакорреспондент
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Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 1 по 8 сентября
1 сентября в Пермской краевой библиотеке им. Горького открывается выставка работ участников арт-студии Анны Вдовиной «Вдохновение» (12+) – пейзажи и натюрморты, выполненные в технике многослойной голландской живописи.
1 сентября в 19:00 в
кинотеатре «Синема Парк Планета» в
рамках проекта TheatreHD будет показан спектакль Фредрика Ридмана «Щелкунчик:
Перезагрузка» (16+). Это трогательная, пусть и слегка безумная и очень
темпераментная история о девочке-беспризорнице, в поисках родителей
путешествующей в компании странного и опасного незнакомца и сломанной игрушки.
1 сентября в 19:00 в
Органном концертном зале Оркестр
русских народных инструментов им. В. Салина выступит с концертной программой
«Хочу всё знать!» (6+). В качестве солистов выступят юные музыканты – лауреаты
краевого конкурса «Русская фантазия-2023»: Варвара Красносельских (балалайка),
Александра Фёдоровых (домра), Сергей Тихомиров (аккордеон), Всеволод Якубовский
(баян, аккордеон), Егор Смирнов (гитара), Виктория Старцева, Варвара Чегодаева,
Милана Игнатьева (сольное народное пение) и дуэт баянистов «Весёлое настроение»
в составе Ольги Кондаковой и Кирилла Балабанова.
2 сентября в 11:00 в
Музейном центре М.Н. Романова (Ныроб)
в рамках празднования 410-летия Дома Романовых пройдёт посадка саженцев
деревьев в Романовском саду. Принять участие могут все желающие. С собой нужно
принести только лопаты, лейки и перчатки.
2 сентября в 11:00 в
Центре городской культуры пройдёт
лекция об одежде и моде Ирины Филичкиной (16+) – официального представителя
Немецкой академии одежды Müller&Sohn, консультанта ПРООН, международного
эксперта WorldskillsRussia компетенции Fashion Technology. Все, кто кроит, шьёт
и конструирует одежду, смогут задать вопросы и получить компетентные ответы от
профессионала с большим стажем работы в российских и зарубежных компаниях по
производству одежды.
2 сентября с 13:00
музей современного искусства PERMM приглашает
на большое арт-шествие
(0+), которое завершит годовой проект музея «Придумай Пермь», приуроченный
к 300-летию Перми. С 13:00 до 15:30 на пешеходной части ул. Крупской
развернутся поп-ап мастерские по созданию арт-объектов на тему будущего Перми с
пермскими экологами, автомобилистами, поэтами, актёрами и танцорами, в 16:00
начнётся финальное шествие, которое пройдёт от площади Дружбы до телевизионной
вышки, которая, по сценарию, будет символизировать будущее. Вечером, с 20:00 на
заднем дворе музея начнётся вечеринка LINE UP OPEN AIR (12+), а в 22:30 LINE UP (18+) продолжится
в самом здании музея. В программе – концерт, диджей-сеты, танцы и многое
другое.
2 сентября в 14:00 в
Чердынском краеведческом музее им. Пушкина (музейное пространство по ул. Юргановской, 58 и 60)
пройдёт «Книжный пикник» (0+). В программе – книжный развал «Букинистический
магазинчик», интерактивная площадка «Я Чердыни возлюбленная дочь...», «Открытый
микрофон», тематическая экскурсия и детская зона.
2 сентября в 18:00 в
спортивном комплексе им. Сухарева
пройдёт Международный фестиваль электронной музыки и визуального искусства
EFEST (18+), посвящённый самым современным технологиям в аудиовизуальном
искусстве. Шоу для главной сцены поможет создать искусственный интеллект. В
лайнапе – музыканты из Турции, Египта, республики Беларусь и, конечно,
сильнейшие электронные исполнители из России, в том числе несколько проектов из
Перми и Пермского края. Фестивальное пространство охватит не только
спорткомплекс, но и площадь перед ним – здесь будет препати фестиваля с
фудкортом и диджейским пультом.
2 и 3 сентября в Перми пройдёт праздник спорта – шестой Пермский
марафон (0+). 2 сентября состоится детский забег на 1 километр, а также забег
для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году в честь
празднования 300-летия Перми дистанция на этом забеге будет увеличена до 300
м. Будет работать зона ЭКСПО, новинкой этого года станут организованные
фан-зоны для болельщиков. 3 сентября пройдут забеги на всех взрослых
дистанциях, а также эстафета, в которой в составе одной из команд примут
участие олимпийские чемпионы. Главной особенностью трасс этого года станет
разделение стартового и финишного коридоров. Также в этом году в рамках
Пермского марафона состоится Кубок России по полумарафону.
До 3 сентября в Перми и
районах Пермского края проходит
третий Международный кинофестиваль «Форма жизни» (16+). В
рамках фестиваля, помимо показа фильмов конкурсной и внеконкурсной программы, пройдут творческие встречи с известными представителями отечественной
киноиндустрии. Так, 2 сентября в 18:30 в частной филармонии «Триумф» состоится
презентация проекта «Чыскыырай – женщина Саха» (16+), а также встреча с
продюсером фильма Милой Кудряшовой и певицей Валентиной Романовой. Церемония
закрытия фестиваля пройдёт там же в 17:00. Гости увидят фильм «Безгрешность мира» (12+).
3 сентября в 11:00 в
АЭМ «Хохловка» пройдёт фестиваль
«Осень в Хохловке: от Успенья Богородицы до Фаддея» (6+). В программе –
мастер-класс по приготовлению хлеба, выступление фольклорных ансамблей, народные
игры, обряды с лошадьми и многое другое.
3 сентября в 15:00 в
кинотеатре «Синема Парк Семья» в
рамках проекта TheatreHD зрители увидят захватывающий кровавый шедевр Джузеппе
Верди «Риголетто» (16+), полный невероятно красивой музыки, на плавучей сцене Брегенца.
3 сентября в 19:00 в
Органном концертном зале пройдёт
Концерт к Дню солидарности в борьбе с терроризмом (6+). Исполнители: Гульназ
Гарипова (фортепиано), Татьяна Яркова
(сопрано), «Хорус-квартет», Никита Семенищев (фортепиано) и Маргарита Соснер (сопрано).
В программе – произведения Шопена, Бетховена, Рахманинова и других
композиторов.
3 сентября в 19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского открывает новый театральный сезон. В исполнении Константина Сучкова,
Дарьи Пичугиной, Натальи Буклаги, Бориса Рудака и Гарри Агаджаняна прозвучит
опера «Евгений Онегин» (12+).
4 сентября в Пермской
краевой библиотеке им. Горького открывается
выставка «Акварельная поэзия» (12+). Посетители увидят работы дуэта
непрофессиональных художников Андрея Банникова и Алёны Шиловой. В экспозиции
около 30 акварельных скетчей, созданных по впечатлениям от осенних путешествий.
4, 5 и 6 сентября в
12:00 в фойе Театра-Театра пройдёт экскурсия
по закулисью – увлекательное путешествие, открывающее перед зрителями двери, за
которые обычно не пускают посторонних. Экскурсоводы – артисты ТТ: кто может лучше рассказать об устройстве театра и поделиться забавными историями из
театральной жизни? В составе небольшой группы гости посещают пошивочный,
гримёрный, костюмерный, реквизиторский и бутафорский цеха, спускаются в трюм
сцены, чтобы увидеть своими глазами уникальную, единственную в стране нижнюю
механику, заглядывают на «Сцену-Молот» и, если повезет, видят кусочек репетиции
или монтаж декораций на сцене.
4 сентября в 19:00 в
частной филармонии «Триумф» в
рамках проекта «Немое кино в «Триумфе» зрители увидят фильм Чарли Чаплина
«Цирк» (6+). Чарли Чаплин самостоятельно исполнял трюки, поэтому в одной из
сцен можно увидеть, как он балансирует на высоте 12 м над землёй. Пианист
Александр Колесников выступит в роли тапёра и сопроводит картину стилистически
и эмоционально соответствующей импровизационной музыкой.
5 сентября в 14:00 в
пространстве «Точка кипения» (ул.
Советская, 1б) пройдёт круглый стол на тему благоустройства города и экологии «Комфортная vs
благоприятная среда: как создать условия для сохранения городской природы»
(16+).
5 и 6 сентября в 19:00
на сцене Театра-Театра пройдут
гастроли Новосибирского музыкального театра в рамках фестиваля «Золотая маска»
в Перми». Зрителей ждёт рок-мюзикл в двух действиях на музыку Юрия Шевчука по
пьесе Константина Рубинского «Фома» (16+).
8 сентября в 19:00 в
Пермском театре оперы и балета пройдёт
концерт камерной музыки Vivaldi
(12+). Солисты: Наталья Кириллова (сопрано), Роман Ефимов (виолончель) и
Елизавета Бабченко (гобой). Дирижёр – Владимир Ткаченко. В программе – мотеты и
инструментальные концерты Антонио Вивальди.
8 сентября в 19:00 в
кинотеатре «Синема Парк Планета» в
рамках проекта TheatreHD зрители увидят спектакль-сенсацию Зальцбурга-2018 –
оперу «Саломея» (16+) с Асмик Григорян в постановке Ромео Кастеллуччи.
8 сентября в 19:00 и
21:00 в частной филармонии «Триумф» зрителей
ждёт моноопера «Похмелье» (18+), поставленная с помощью нейросетей. Солист –
Тимофей Павленко.
До 30 сентября Пермская
Арт-резиденция приглашает на
выставку «Железная дорога» (0+). В экспозицию вошли 73 произведения искусства
28 авторов. Каждый объект на этой выставке несёт в себе уникальную историю и
множество интерпретаций этой темы – от реалистичных пейзажей до абстрактных
композиций, от классических изображений поездов до современных и
футуристических идей.
Ежедневно Пермский
театр оперы и балета им. Чайковского
приглашает посмотреть и послушать записи лекций и встреч, которые прошли в
рамках Лаборатории современного зрителя в прошлом сезоне: лекция художницы
Татьяны Ногиновой «Костюм
как энциклопедия» (12+); встреча
с постановщиками балета «Свадебка» (12+) Эльке Шеперс и Филипом Тейлором.
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