Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская опера и Театр-Театр вступились за «Золотую маску» Открытое письмо появилось на сайтах театров Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Пермский театр оперы и балета и Пермский академический Театр-Театр опубликовали совместное заявление по поводу планирующейся реформы Национальной театральной премии «Золотая маска». В формате открытого письма Союзу театральных деятелей Российской Федерации заявление появилось на сайтах обоих театров.

Театральные деятели Перми напоминают, что с самого своего основания «Золотая маска» была особенно важна для региональных театров, поэтому при рассмотрении нового «Положения о премии» необходимо учитывать их мнение.

Авторы письма указывают, что предложенный проект «Положения» делает механизм работы «Золотой маски» непрозрачным, размывая основную ценность премии, которой всегда оставалось, в первую очередь, признание коллег-профессионалов. Это значительно уменьшает привлекательность премии для потенциальных театров-участников.

Пермские театры не согласны с идеей существенного сокращения количества конкурсов и номинаций, которое планируется в новом «Положении». Ожидается, что исчезнут номинации «Лучшая работа художника по свету», «Лучшая роль второго плана/Оперетта-мюзикл», «Лучшая работа композитора», «Лучшая работа драматурга», «Лучший спектакль современного танца», «Эксперимент» и «Лучший спектакль малой формы».

В пользу сохранения каждой из этих номинаций авторы письма приводят аргументированные и очень подробные доводы.

«На наш взгляд, — говорится в документе, — новые «правила игры» значительно снижают репрезентативность, престижность, актуальность «Золотой маски», а значит, уменьшают и интерес региональных театров участвовать в конкурсной программе фестиваля-премии. Что касается несомненно ценной для региона возможности представлять в рамках фестиваля свои спектакли в столице, то пермские театры на сегодняшний день обладают достаточным репутационным и финансовым потенциалом, чтобы самостоятельно организовывать гастроли в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города России.

Нам как региону, для которого «Золотая маска» стала мощнейшим стимулом развития, важно, чтобы фестиваль сохранил престижность, независимость, по-настоящему внутрикорпоративный дух, остался событием, имеющим авторитет для всего театрального сообщества и его конкретных деятелей. Если для этого необходимы перемены, то мы готовы принять участие в широком обсуждении нового Положения».

Письмо подписали представители Пермского СТД, руководители «золотомасочных» театров Перми и края, номинанты и лауреаты «Золотой маски», актёры и постановщики: худрук Театра-Театра Борис Мильграм, генеральный директор Пермского театра оперы и балета Анна Волк, председатель Пермского регионального отделения СТД РФ Анатолий Пичкалёв, дирижёр, заведующий музыкальной частью Театра-Театра, лауреат «Золотой маски» Татьяна Виноградова, поэт, прозаик, драматург Михаил Бартенев, художник-сценограф, лауреат «Золотой маски» Виктор Шилькрот, художник, лауреат «Золотой маски» Ирэна Белоусова, художник по свету, номинант «Золотой маски» Евгений Козин, режиссёр, номинант «Золотой маски» Даниил Чащин, режиссёр Марк Букин, дирижёр, номинант «Золотой маски» Владимир Никитенков, актёры — лауреаты и номинанты «Золотой маски» Марат Мударисов, Анна Огорельцева, Александр Гончарук, Альберт Макаров, Ольга Пудова, Анна Сырчикова, Эва Мильграм.

Пермский край — один из российских театральных лидеров. Пермский театр оперы и балета им. Чайковского отмечен 206 номинациями и 35 «Золотыми масками». Пермский академический Театр-Театр номинирован 69 раз и награждён 14 «Золотыми масками». «Балет Евгения Панфилова» — 19-кратный номинант и четырёхкратный лауреат премии. Камерный драматический театр «У Моста» — семикратный номинант и обладатель спецприза «Золотой маски». У Пермского театра кукол три номинации и две премии. Негосударственный театр кукол «Карабаска» четыре раза становился номинантом «Золотой маски». Пермская Театральная компания «немхат» дважды входила в список номинантов в категории «Эксперимент».

Театры городов Пермского края за последние пять лет неоднократно отмечены экспертами фестиваля-премии: пять номинаций у Коми-Пермяцкого драматического театра им. М. Горького (Кудымкар), четыре номинации у Театра драмы им. А. Савина (Лысьва), одна номинация у Молодёжной студии-театра «Доминанта» (Губаха).

В целом театры Пермского края удостоены 320 номинаций и 56 высших театральных наград страны.

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