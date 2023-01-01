В Прикамье достроили новый краевой ипподром Торжественное открытие состоится 2 сентября Поделиться Твитнуть

Завершено строительство нового краевого ипподрома. Он расположен в пос. Красный Восход под Усть-Качкой. Церемония открытия состоится 2 сентября, об этом сообщает 59.ru.

Сразу после неё пройдут соревнования на рысистых породах лошадей. В гонках на скорость на дистанциях от 1600 до 2400 м примут участие спортсмены со своими рысаками из Прикамья, Свердловской области, Удмуртии и Башкирии. Один из заездов будет посвящён памяти чемпионки Татьяны Мокрушиной, она скоропостижно умерла 22 августа. Вход для зрителей бесплатный.

Краевой ипподром строили местные фермеры и их единомышленники. Длина дорожек — 1,2 км, ширина — 15 м. На их строительство было потрачено 30 млн руб.

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