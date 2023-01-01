Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермской галерее обсудят непредсказуемое прошлое Музейный форум станет завершающим событием работы галереи в здании Спасо-Преображенского собора Поделиться Твитнуть

Пермская государственная художественная галерея

Константин Долгановский

13-16 сентября в Перми пройдёт музейный форум, посвящённый 100-летию Пермской художественной галереи и 300-летию Перми. Основная проблематика форума — «Непредсказуемое прошлое: музейный экспонат как реконструктор эпохи».

Юлия Тавризян, директор Пермской художественной галереи:

— В последние десятилетия в профессиональной среде всё активнее поднимаются темы «коллекция как ресурс развития территории», «коллекция как бренд региона», «коллекция и образовательные программы», «проблемы интерпретации музейных коллекций и музейных предметов». Всё активнее звучат вопросы: «Часто ли музей воспринимает свои фонды и свою историю как часть большой истории страны и мира? Может ли обращение к исследованию истории появления тех или иных предметов в музейной коллекции помочь зрителю в понимании особенностей исторических процессов, причинно-следственных связей, влияния на жизнь каждого конкретного человека? Как сегодня вернуть музей от декларации к конкретной работе по изучению и интерпретации коллекции? Где граница ответственности музея за сохранение коллективной памяти о современности и прошлом?»

Оргкомитет предлагает участникам форума обсудить эти и другие вопросы на нескольких сессиях, дискуссиях, профессиональных встречах.

На участие в форуме подано 200 заявок из более 20 регионов России. География — от Калининграда до Владивостока и от Норильска до Владикавказа, включая крупнейшие музеи Москвы и Санкт-Петербурга.

Форум откроется сессией «Диалоги директоров» с участием руководителей трёх крупнейших музеев Пермского края: Пермского краеведческого музея, Пермской государственной художественной галереи и Музея современного искусства PERMM, —посвящённой обсуждению стратегии развития региональных музеев.

На сессии, организованной в партнёрстве с Российским комитетом Международного совета музеев (ИКОМ России), будут обсуждаться вопросы сохранения и комплектования нематериального культурного наследия. ИКОМ России также представит новое издание — методическое пособие по безопасности музеев и музейных коллекций.

В дни форума запланирована презентация сайта «Пермские боги», разработанного Пермской художественной галереей, а также подписание соглашения об исследовании коллекции деревянной скульптуры между музеями нескольких регионов России.

Пермский краеведческий музей представит результаты проекта «Порядок из хаоса», направленного на исследование аудитории и кросс-маркетинговые модели обмена аудиториями между филиалами региональных музеев.

Музей современного искусства PERMM также поделится своими результатами исследования музейной аудитории.

Для муниципальных музеев Пермского края состоится тренинг по интерпретации музейного предмета, цель которого — найти новые ракурсы видения коллекции как основы развития диалога с аудиториями. Кроме тематических сессий, запланировано посещение пермских музеев, Центра городской культуры, а также экскурсии в «Хохловку», дом-музей Василия Каменского, музей села Насадка и другие учреждения культуры.

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