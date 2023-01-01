Недалеко от Перми вместо завода напитков построят логистический парк Проект собираются реализовать в селе Фролы Поделиться Твитнуть

Новые владельцы завода соков «Санфрут» отказались от проекта предыдущих собственников по расширению производства и готовятся продать земельный участок в с. Фролы Пермского МО. Там ранее планировалось запустить новые мощности. Покупателем выступает компания «Пермь Логистика», которая приобретёт площади под новый инвестпроект — крупный логистический парк «Парма». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Площадь участка 20,2 га. Он примыкает к Южному обходу Перми и расположен между ул. Героев Хасана и Нестюковским трактом, у отворота на д. Замараево. Из документации к проекту «Пермь Логистики» следует, что ООО «Санфрут» планирует передать землю в собственность компании в четвертом квартале 2023 года. В документах говорится, что стороны уже достигли соответствующего соглашения. Цена продажи не указана.

Стороны предстоящую сделку пока не комментируют.

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