Максим Артамонов В минобре опровергли сообщения о внедрении уроков секспросвета в школах Прикамья Министр Раиса Кассина назвала это «диверсией» Поделиться Твитнуть

Скришот трансляции ВКонтакте

Министр образования Пермского края Раиса Кассина назвала «диверсией» разговоры о том, что в школах Пермского края будут проходить уроки по сексуальной грамотности. Об этом она заявила в ходе прямого эфира, посвящённого подготовке школ к новому учебному году и нововведениям, которые планируется ввести в системе образования. Трансляция велась ВКонтакте.

С просьбой прокомментировать эту информацию обратились многие родители в комментариях.

«Мы не собираемся уходить от ответа. На мой взгляд, это просто диверсия какая-то. Мы могли бы ещё говорить о сохранении здоровья детей. И то, это не уроки, а что-то, с чем врач может прийти в школу. Не более того. Но сексуальное просвещение — это просто нонсенс. Такого точно быть не может. Никаких нововведений нет, не было, и, очень надеюсь, в ближайшее время не будет», — сказала Кассина.

В то же время, она отметила, что разговаривать с детьми о сохранении здоровья — «это, наверное, правильно, но это должны делать врачи, и очень грамотно, и не в массовой школе».

«Это диверсия — выпустить перед началом учебного года такую якобы новость. Не знаю, для чего это сделано. У нас есть чем заняться: есть нормальная воспитательная работа, «Разговоры о важном», профориентация, профильные классы. У нас много чего есть, и совсем не до этого», — отметила министр.

Напомним, на этой неделе газета «Ведомости» сообщила, что Пермский край вошёл в список 16 регионов, подготовивших программы повышения рождаемости. Сообщалось, что в Прикамье планируется реализовать программу сексуальной грамотности для подростков. Студенты и школьники якобы получат буклеты и брошюры, в которых будет содержаться информация о «профилактике абортов, рисках беспорядочной половой жизни, безопасных и эффективных методах контрацепции и навыках цивилизованного репродуктивного поведения».

По данным издания, программы разрабатывались регионами самостоятельно, а предпринимаемые меры позволят стимулировать рост рождаемости.

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