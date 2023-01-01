Алёна Бронникова В учебных заведениях Прикамья запустят программу сексуальной грамотности для подростков Проект разработан с целью повышения рождаемости Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермский край вошёл в список 16 регионов, подготовивших программы повышения рождаемости. Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на «Ведомости».

По данным издания, концепции мер, направленных на улучшение демографии, включают в себя разовые выплаты, помощь с жильём и программы сексуальной грамотности. В Прикамье планируется реализовать программу сексуальной грамотности для подростков. Студенты и школьники получат буклеты и брошюры, в которых будет содержаться информация о «профилактике абортов, рисках беспорядочной половой жизни, безопасных и эффективных методах контрацепции и навыках цивилизованного репродуктивного поведения».

Как отмечают «Ведомости», программы разрабатывались регионами самостоятельно. Предпринимаемые меры позволят стимулировать рост рождаемости.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.