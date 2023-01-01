В Перми в День знаний подсветят главную телебашню Поделиться Твитнуть

В честь Дня знаний, 1 сентября, подсветят пермскую телебашню на ул. Крупской. Башня будет сверкать динамической подсветкой со спецэффектами с 20:00 до 00:00. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сценарий представления будет повторяться каждые пять минут: две минуты — динамика, три минуты — плавная смена цвета по всей высоте телебашни.

Праздничная иллюминация станет своеобразным поздравлением с Днём знаний от работников Пермского филиала РТРС.

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