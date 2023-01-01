Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Музей PERMM пригласил друзей на прощальную вечеринку
Она будет состоять из вечерней и ночной программы
Музей современного искусства PERMM планирует 2 сентября устроить вечеринку в честь завершения проекта «Придумай Пермь», а также чтобы тепло попрощаться с историей музея в Мотовилихе. В программе – концерты, диджей-сеты, танцы, еда и бар.
Вечеринка (12+) начнётся на заднем дворике музея в 20:00 с выступлений музыкальных групп «Пайта», «Начни с Начала» и The Nyx. Вход на вечеринку open-air свободный.
В 22:30 события (18+) переместятся в музей. В ночной
программе – выступления Iv, like usually, Skinny tape. Вход бесплатный,
по регистрации.
Ожидается, что танцы и музыка продлятся до утра.
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