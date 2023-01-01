Андрей Стрельцов ФК «Амкар Пермь» подписал контракт с вратарём Семёном Морозовым Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Состав красно-чёрных пополнил 25-летний голкипер Семён Морозов. Вратарь уже подписал контракт с ФК «Амкар Пермь». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

В прошлом сезоне Семён выступал в клубе Первой лиги — ульяновской «Волге».В сезоне 2021/2022 он был основным голкипером этой команды и вышел вместе с ней в Первую лигу.

Семён Морозов родился в Екатеринбурге 29 июля 1998 года. Воспитанник академии «Урала». Кроме «Волги», имеет опыт выступлений за молодёжку «Урала» и «Ладу» (Димитровград). Его рост — 189 см, ударная нога — правая.

Напомним, что сейчас основным голкипером «Амкара» является опытный Хазбулат Хамхоев. Он признан болельщиками команды лучшим игроком пермской футбольной команды в августе, а также признан лучшим голкипером в седьмом туре чемпионата Второй Лиги в группе «Серебро».

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