На пожаре в Пермском крае погибла женщина
В посёлке Мулянка Пермского муниципального округа вечером 30 августа произошёл пожар в одной из квартир одноэтажного двухквартирного дома на ул. Лесной. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на МЧС.
К месту ЧП выехали 27 человек личного состава и 7 единиц техники. Из соседней квартиры пожарные эвакуировали три газовых баллона. В ходе тушения в здании обнаружили тело погибшей женщины. Площадь пожара составила 160 кв. м.
Сообщается, что предварительная причина возгорания — неосторожность при курении.
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