На пожаре в Пермском крае погибла женщина Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В посёлке Мулянка Пермского муниципального округа вечером 30 августа произошёл пожар в одной из кв­артир одноэтажного двухквартирного дома на ул. Лесной. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на МЧС.

К месту ЧП выехали 27 человек личного состава и 7 единиц техники. Из сосе­дней квартиры пожарные эвакуировали три газо­вых баллона. В ходе тушения в здании обнаружили тело погибшей женщины. Площадь пожара соста­вила 160 кв. м.

Сообщается, что предварительная прич­ина возгорания — неостор­ожность при курении.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.