В Свердловском районе Перми завершён ремонт улицы Смирнова Объект осмотрела и приняла приёмочная комиссия Поделиться Твитнуть

ул. Смирнова

Министерство транспорта Пермского края

В Свердловском районе Перми закончился ремонт ул. Юрия Смирнова. Объект был отремонтирован на всем протяжении в 420 м: от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана. Магистраль привели в порядок и ввели в эксплуатацию в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», который инициировал президент России Владимир Путин.

Ул. Смирнова располагается в самом центре города и, несмотря на свою небольшую длину, играет очень важную роль: она является прямым проездом между двумя важнейшими транспортными магистралями города. Ул. Куйбышева является основным выездом в центральную часть города для жителей микрорайонов Краснова, Октябрьский и Крохалева, а ул. Героев Хасана ведёт к Восточному выезду из города и федеральной трассе Пермь-Екатеринбург.

Подрядчиком на объекте было ООО «ТехДорГрупп». В прошлом году сотрудники компании сфрезеровали верхний слой асфальтобетона, уложили новое покрытие, отремонтировали обочины, нанесли разметку и установили знаки. В этом году работы на улице были завершены.

Специальная приёмочная комиссия в составе специалистов минтранса региона, пермской мэрии, общественников и подрядчика проверила качество выполненных работ. Замечаний у контролёров не возникло, работы приняты в полном объёме.

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