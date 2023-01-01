Алёна Бронникова Максим Решетников и Игорь Комаров провели встречу по социально-экономическому развитию ПФО Рост производства в округе за первое полугодие оказался выше общероссийских показателей Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Нижнем Новгороде состоялась рабочая встреча экс-губенатора Пермского края, министра экономического развития России Максима Решетникова и полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова. Как сообщает правительство Прикамья, в ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития в Приволжском федеральном округе.

Максим Решетников отметил, что за первые шесть месяцев 2023 года регионы в составе ПФО обеспечили рост производства на 6%, что существенно превысило общероссийские показатели. Он добавил, что, прежде всего, это обеспечивает крепкую доходную базу региональных бюджетов и бизнеса, а это, в свою очередь, позволяет повышать инвестиционную привлекательность субъектов и округа в целом.

«По второму полугодию мы тоже ожидаем сильных результатов. Это, конечно, связано с теми усилиями, которые прилагаются вашей командой, губернаторами, по улучшению инвестиционного климата и повышению инвестиционного стандарта. Регионы активно и эффективно используют те инструменты, которые сейчас на федеральном уровне созданы по поручению президента Владимира Путина для поддержки инвестиций. Заключено 13 соглашений почти на полтриллиона рублей, например, инфраструктурные бюджетные кредиты», — добавил глава Минэкономразвития.

Игорь Комаров обратил внимание на стабильность социально-экономической ситуации в регионах и лидирующие позиции ПФО среди остальных округов:

«Округ развивается динамично, показатели у него хорошие. Лучше, чем средние по России по вводу жилья, сельскому хозяйству, по другим основным показателям. Важно, что мы смотрим на обратную связь с людьми, на оценки, как меняется экономика. Сегодня округ находится в тройке лучших в РФ».

За первое полугодие индекс промышленного производства в ПФО составил 105,9% при средних показателях по стране 102,6%, выросли объёмы ввода жилья. Индекс производства сельхозпродукции оказался на уровне среднероссийского.

По мнению Игоря Комарова, авиа- и автомобилестроение, нефтехимия и индустрия туризма являются самыми перспективными направлениями развития экономики. Большой вклад также вносит оборонно-промышленный комплекс.

Как рассказали в Минэкономразвития Пермского края, с января по июль 2023 года в регионе также увеличились показатели промышленного производства, индивидуального жилищного строительства, продолжается работа по увеличению объёма инвестиций. В строительной сфере объём работ составил 103,2 млрд руб., что выше на 41,4% к уровню прошлого года.

Напомним, социально-экономическое развитие регионов является ключевой задачей, поставленной руководством страны.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.