ВКонтакте появились юбилейные статусы к 300-летию Перми Среди них медведь и велосипед Поделиться Твитнуть

Агентством новых технологий и соцсетью «ВКонтакте» совместно создан фирменный VK mini app, который посвящён празднованию 300-летнего юбилея Перми. Об этом сообщает nelegram-канал «Пермь-300 Всё реально!».

Создатели мини-приложения отмечают, что благодаря ему люди получат возможность поздравить город с 300-летием или выразить свою любовь к Перми, установив один из трёх статусов: фирменный медведь, велосипед «Кама» (его производство возобновлено к юбилею города) или логотип «Пермь-300».

Воспользоваться мини-приложением можно, перейдя по ссылке. Его также можно найти в разделе «Сервисы» соцсети через поиск по фразе «Пермь-300».

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