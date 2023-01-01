С 1 сентября в Перми появятся новые трамвайные и автобусные остановки И изменится расписание общественного транспорта Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С пятницы, 1 сентября, в Перми будет изменено расписание нескольких маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Гортранс.

Во-первых, добавятся два дополнительных автобуса на маршруте № 53. Также вводится дополнительное количество рейсов на маршруте № 69 с литерой «К». Они будут следовать от м/р Ива до остановки «Улица Сапфирная». Это позволит школьникам добираться до лицея № 10. Кроме того, в сентябре запускается экспресс-маршрут № 1т «Заозерье — Гайва — Центральный рынок».

Ещё одно изменение: автобусы маршрута № 33 начнут останавливаться на пункте «Улица Сапфирная».

С 1 сентября в Перми также вводятся новые остановочные пункты.

Так, для трамвайного маршрута № 8 в направлении площади Карла Маркса будет открыт остановочный пункт «Комсомольская площадь». Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на специально оборудованной, более комфортной и безопасной площадке. Совмещённый с проезжей частью и работавший ранее пункт будет закрыт.

Также для трамваев № 5 и 8 посадочная платформа «АО «Инкар» будет перенесена в направлении центра города за перекрёсток с ул. Лодыгина. Это позволит совместить остановку для обоих маршрутов и осуществлять комфортную посадку на трамваи № 8, выходящие из разворотного кольца.

Для автобусов № 3 вводятся остановочные пункты «Театральный сад» в оба направления движения. Они расположатся в районе домов № 4а и 9 по ул. Сибирской.

Для автобусных маршрутов № 30К и 54 вводится новый остановочный пункт «Улица Куфонина» в направлении остановки «Тенториум».

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