Максим Артамонов Штрафы за неоплаченный проезд в общественном транспорте пермякам будут приходить через Госуслуги С жалобами можно обращаться в Гортранс Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает администрация Перми, в течение недели в систему портала «Госуслуг» будут выгружены данные обо всех начисленных штрафах пермякам, которые не оплатили проезд в общественном транспорте, по состоянию на август 2023 года.

Если данные об оплате не прошли, а штраф уже оплачен, то пассажиру нужно обратиться в Гортранс и отправить чек об оплате по адресу: oiubogdan@perm.permkrai.ru. В этом случае штраф в системе будет аннулирован.

В мэрии сообщили, что стоимость гражданского безлимитного проездного на месяц составляет 1 785 руб., а льготного — 1 050 руб. Таким образом, покупка проездного для пассажира выгоднее разовой оплаты штрафа в 2,5 тыс. руб., утверждают в мэрии.

Напомним, сегодня стало известно и о других штрафах, которые чиновники решили выписывать пермякам, — за неоплаченное посещение природных парков. Туристов начнут наказывать рублём с конца сентября этого года. Размер штрафа составит от 3 до 4 тыс. руб.

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