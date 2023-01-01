В мэрии Перми рассказали, когда в домах включат отопление Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Согласно нормативам, подача тепла в жилые дома и на объекты социальной сферы начнётся после того, как среднесуточная температура воздуха на улице в течение пяти дней не будет превышать +8 градусов. Об этом, отвечая на вопрос, когда в домах включат отопление, ответили в мэрии Перми. Об этом пишет «Рифей».

Мониторинг погоды ведётся департаментом ЖКХ.

Ранее сообщалось, что к новому отопительному сезону в Перми готовы более 5 тыс. жилых домов — это 84% жилого фонда. Готовность объектов социальной сферы составляет 94%.

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