Максим Артамонов Пермяки сообщают о новом всплеске чумы у животных Болеют и домашние собаки, и животные в приютах Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Пермские зоозащитники обратили внимание на новые случаи чумы у животных. Об этом сообщается в паблике «Антидогхантер» в соцсети ВКонтакте, которым руководит Семён Филипповский.

По его словам, на станции скорой помощи чума пошла по второму кругу. Животные снова начали болеть, а переболевшие получают осложнения на нервную систему.

Сейчас для помощи животным нужны препараты, которые помогают при интоксикации, а также плазмозаменители, антибиотики и гормоны.

Как рассказала «Новому компаньону» основатель благотворительного фонда «Доброе сердце» и приюта «Матроскин» Галя Море, болеют не только животные в приютах, но и домашние собаки, и их довольно много. Из-за распространения чумы в Перми была отменена ежегодная акция «Собака-обмнимака», чтобы животные не заболели.

Причины массовой болезни животных Галя Море связывает с запретом на ввоз иностранной вакцины «Биокан».

«Это [распространение болезни среди собак] связано с тем, что примерно год назад был запрет на ввоз в Россию иностранных вакцин, которыми все вакцинировали своих животных — и в приютах, и домашних собак. Но прививаться чем-то нужно, поэтому прививали отечественной вакциной. Но у неё другой принцип действия, российские вакцины более слабые — там используются мёртвые вирусы, которые не очень защищают от болезней. И раньше эту вакцину вообще не использовали. Приюту «Доброе сердце» сейчас очень тяжело. Они почти каждый день снимают клипы и видео, как проходит карантин. У них очень много погибших животных — в основном «старички» или щенки. Карантина во всём Пермском крае пока нет, но ситуация довольно тяжёлая, и она связана с повсеместным переходом с иностранных вакцин на российские», — пояснила Галя Море.

По её словам, нужно, чтобы животные получили коллективный иммунитет, точно также, как было с ковидом. Но прививать животных всё равно необходимо.

«Те животные, которые привиты даже российской вакциной, выживают, они легче переносят болезнь. И нужно в любом случае продолжать прививать свою собаку, владельцам собак не контактировать с другими собаками на улицах», — отметила она.

Напомним, в начале августа на карантин закрылся муниципальный приют для животных в Верхних Муллах. Также на карантине был и частный приют «Доброе сердце». В клиниках отмечали возросшее число обращений от владельцев домашних собак. У питомцев характерные симптомы энтерита и чумы.

В ветеринарной инспекции Пермского края тогда сообщили, что хозяева животных жалуются на неэффективную отечественную вакцину, но это не единственная причина, которая повлияла на рост заболеваемости энтеритом и чумой. Ещё одна причина в том, что в российские регионы, в том числе в Пермский край, поступают животные с новых территорий РФ, в том числе районов, затопленных в результате прорыва Каховской ГЭС. Это увеличивает риск подхватить вирус или инфекцию.

По словам ветеринаров, чума подтверждается в 2-3% случаев, но это всё равно много, потому что раньше болезнь вовсе не фиксировалась. По состоянию на начало августа, в приюте «Доброе сердце» болели 30 собак, восемь животных погибло.

Ветеринарные врачи говорят, что единственный способ обезопасить животных — вакцинация. Препараты есть и в частных клиниках, и в государственных.

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