Из-за вспышки чумы собак в Перми на карантин закрылись приюты Единственный способ обезопасить животных — это вакцинация Поделиться Твитнуть

Муниципальный приют для животных в Верхних Муллах закрылся на карантин, 40 дней на карантине находится частный приют «Доброе сердце». В клиниках отмечают возросшее число обращений от владельцев домашних собак. У питомцев характерные симптомы энтерита и чумы. Об этом сообщает ВЕТТА.

По словам ветеринаров, чума подтверждается в 2-3% случаев, но это всё равно много, потому что раньше болезнь вовсе не фиксировалась.

В приюте «Доброе сердце» в настоящий момент болеют 30 собак, 8 собак погибло.

Ветеринарные врачи говорят, что домашние собаки тоже в зоне риска, болезнь они могут подхватить во время прогулок.

Единственный способ обезопасить животных — это вакцинация. Препараты в городе есть и в частных клиниках, и в государственных.

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