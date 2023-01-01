Андрей Стрельцов
«Амкар» хочет подписать новых игроков
Они должны помочь решить задачу выхода в «Золотой дивизион»
Трое футболистов покидают пермский «Амкар» по обоюдному согласию. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Это полузащитник Илья Голятов, полузащитник Антон Чебыкин и вратарь Денис Сафронов. Все игроки присоединились к команде перед стартом сезона 2023/24.
«Трансферное окно открыто до 14 сентября. Скоро представим вам новичков, которые дополнят нашу обойму и с помощью которых мы будем решать задачу», — заявил главный тренер ФК «Амкар» Иван Черенчиков.
Напомним, целью на первом этапе чемпионата Второй лиги для пермской футбольной команды является выход в «Золотой дивизион».
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