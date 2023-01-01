​На территории бывшего Пермского мясокомбината нашли снаряд Угрозы он не представляет Поделиться Твитнуть

В промзоне по ул. Дзержинского, 31 (ранее территория Пермского мясокомбината) найден снаряд. На место выехали специальные службы: полиция, росгвария, скорая помощь. О происшествии сообщает «В курсе.ру».

По данным издания, боеприпас, предположительно, не имеет взрывателя. Предмет должны извлечь, убедиться, что он не представляет опасности, и отправить на полигон для утилизации.

«После обследования предмета выяснилось, что он не представляет угрозы», — сообщили perm.aif.ru в УМВД по Перми.

Напомним, на данной площадке началась реализация проекта комплексного развития территории компанией «Железно Пермь». Спецзастройщику власти Пермского края уже выдали разрешение на строительство первого дома в рамках КРТ.

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