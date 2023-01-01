С начала сезона в Пермском крае от клещей пострадали более 14,2 тысячи человек Клещевым энцефалитом заразились 48 жителей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С начала сезона в медорганизации Прикамья по поводу присасывания клещей обратились 14 270 чел., в том числе 2647 детей. Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Больше всего пострадавших выявлено в Пермском МО (2079 чел.), Перми (1380) и Добрянском ГО (824).

Более половины укусов клещами зарегистрировано при посещении индивидуальных садов.

После лабораторных анализов выяснилось, что примерно 40% клещей инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма), а 1,3% — клещевым вирусным энцефалитом. Также 3,1% клещей были заражены моноцитарным эрлихиозом человека и 1% гранулоцитарным анаплазмозом человека.

С начала сезона болезнью Лайма заболели 139 жителей (в том числе 5 детей), энцефалитом — 48 чел. (в том числе 4 ребёнка).

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