«Т Плюс» готова к отопительному сезону в Краснокамске и посёлке Майском Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» провели подготовку к отопительному сезону 2023/24 в Краснокамском городском округе. Благодаря своевременной реализации комплекса мероприятий, теплосетевая инфраструктура Краснокамска и Майского готова к несению нагрузки в будущем осенне-зимнем периоде.

На теплоисточнике Закамская ТЭЦ-5, котельных и ЦТП проведены плановые ремонты по обслуживанию оборудования. В ходе подготовки к отопительному сезону энергетики «Т Плюс» выполнили профилактику 146,5 км теплопроводов в Краснокамском городском округе. Эти меры позволят стабильно обеспечивать жителей теплом и горячей водой будущей зимой.

Пермские тепловые сети с апреля 2023 года обслуживают теплосетевой комплекс посёлка Майский Краснокамского городского округа по концессии. Соглашение об этом заключили Пермский филиал ПАО «Т Плюс», администрация Краснокамского городского округа и правительство Пермского края. В управление «Т Плюс» перешли 22,5 км теплосетей в 2-трубном исчислении и 3 ЦТП. По документу «Т Плюс» инвестирует в развитие теплоснабжающей системы Майского 200 млн руб. до 2041 года.

Напомним, по решению Правительства Российской Федерации с 1 января 2024 года Краснокамский городской округ (Пермский край) отнесён к ценовой зоне теплоснабжения. Новая модель рынка тепла позволит компании вложить в развитие тепловой инфраструктуры города 3,4 млрд руб. до 2041 года. Большая часть средств – 2,8 млрд руб. – будет направлена на модернизацию теплосетевых объектов, расположенных в Краснокамске и Майском.

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