Над Коммунальным мостом в Перми замечен беспилотник Поделиться Твитнуть

Сегодня в Перми над Коммунальным мостом жители заметили беспилотный летательный аппарат. Они сняли дрон на видео и опубликовали кадры в социальной сети. Об этом сообщает ВЕТТА.

В комментариях к записи люди высказывают предположения о назначении БПЛА. В частности, один из пользователей считает, что дрон обследовал опоры моста на предмет износа. В минтербезе обещали прокомментировать информацию позже.

Напомним, ранее губернатор края Дмитрий Махонин подписал указ о запрете использования беспилотных летательных аппаратов на территории региона. Запускать их могут только органы власти и организации, получившие специальное разрешение краевого оперативного штаба.

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