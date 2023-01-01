Максим Артамонов В Прикамье похоронили участника спецоперации Андрея Кашапова Обстоятельства его гибели не уточняются Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Нытвенского городского округа

В Нытвенском городском округе 29 августа похоронили участника российской спецоперации Андрея Кашапова. Об этом местные власти сообщили на официальной странице ВКонтакте.

Церемония прощания состоялась в деревне Заполье. Проститься с погибшим пришли родственники, друзья и односельчане, а также ветераны боевых действий и представитель части, где он служил. Как и где погиб военнослужащий, в администрации не уточнили.

Андрея Кашапова похоронили с воинскими почестями на Лузинском кладбище.

Власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, сегодня стало известно также о похоронах 21-летнего Ивана Ункенфуга из Чусового. Об этом рассказал глава муниципалитета Сергей Белов.

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