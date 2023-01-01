Алёна Бронникова Суд оставил без изменений решение о признании сделок по передаче электросетевого комплекса в Губахе ничтожными Постановление может быть обжаловано в Верховном суде Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Уральского округа рассмотрел кассационную жалобу администрации Губахинского МО на решения нижестоящих инстанций о признании недействительными сделок по распоряжению электросетевым комплексом в Губахе. Информация опубликована в картотеке дел.

Напомним, в феврале 2023 года прокуратура Пермского края оспорила в суде сделку по передаче муниципального имущества, составляющего электросетевой комплекс Губахинского МО, в уставный капитал АО «Электросетевой комплекс». Организация была создана Губахинским городским округом совместно с ООО «Краевая сетевая компания». Арбитражный суд региона также постановил признать недействительными договоры купли-продажи акций указанного АО.

Было установлено, что Губахинский муниципальный округ избрал способ приватизации муниципального имущества, не предусмотренный законодательством. Сделки были совершены в нарушение запрета на приватизацию таких объектов при условии их обременения инвестиционными и эксплуатационными обязательствами.

Ответчиками по данному делу являются ООО «Электросетевой комплекс», Губахинский МО, ООО «Краевая сетевая компания» и администрация Губахинского МО. Как уточняется в суде, Губахинский МО в лице администрации округа обязан вернуть покупателям акций денежные средства в сумме более 60 млн руб.

Ранее суды апелляционной и кассационной инстанции оставили решение Арбитражного суда Пермского края без изменения. Постановление можно обжаловать в течение двух месяцев в Судебную коллегию Верховного суда РФ.





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