Прокуратура признала ничтожными ряд сделок по распоряжению электросетевым комплексом в Губахе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Арбитражном суде Пермского края рассмотрели исковое заявление прокуратуры региона о признании недействительными сделок по внесению муниципального имущества, составляющего электросетевой комплекс Губахинского МО, в уставный капитал акционерного общества.

Основанием для обращения в суд явились результаты прокурорской проверки. Было установлено, что Губахинский муниципальный округ избрал способ приватизации муниципального имущества, не предусмотренный законодательством. Сделки были совершены в нарушение запрета на приватизацию таких объектов при условии их обременения инвестиционными и эксплуатационными обязательствами.

При этом последующие сделки по реализации долей в уставном капитале созданного общества надзорный орган также оценил как ничтожные в силу заключённых ранее незаконных договоров.

Судом заявленные требования прокуратуры удовлетворены, оспариваемые сделки признаны недействительными.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

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