Андрей Стрельцов Пермяк выиграл марафонский забег в Нижнем Новгороде Алексею Патракову не было равных на дистанции 42,2 км Поделиться Твитнуть

Алексей Патраков

ВКонтакте

Нижегородский марафон собрал около 8 тыс. бегунов со всей России. ​ Медали были разыграны на трёх дистанциях. Самым престижным был забег на 42,2 км. Здесь убедительную победу одержал представитель Пермского края Алексей Патраков.

Он показал результат 2 часа 22 мин. 39 сек. ​ На протяжении всей дистанции спортсмен из Куеды лидировал и опередил ближайшего преследователя на три минуты.

Алексей Патраков работает приставом. В марафонах участвует с 2018 года, ему 28 лет. Патраков становился победителем Пермского международного марафона на дистанции 5 км.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.