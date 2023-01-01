Столкновение двух автомобилей в центре Перми прокомментировали в ГИБДД Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ГИБДД прокомментировали столкновение двух автомобилей на перекрёстке улиц Куйбышева и Екатерининской в центре Перми 29 августа. Ранее сообщалось, что ДТП произошло из-за сломанного светофора, однако сотрудники инспекции рассказали сайту perm.aif.ru, что, по предварительным данным, виновником аварии стал водитель одной из машин.

По мнению полицейских, управлявший автомобилем Geely Tugella 33-летний местный житель проехал на запрещающий сигнал светофора (жёлтый) и столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf.

В пресс-службе ГИБДД Перми пояснили, что светофор, на который ориентировался водитель Geely Tugella, был исправен, а светофор со стороны водителя Volkswagen Golf, вероятно, был сломан, и водитель двигался по правилам проезда перекрёстков.

В результате автоаварии люди не пострадали, автомобили получили механические повреждения.

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