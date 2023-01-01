В центре Перми из-за сбоя в работе светофора столкнулись автомобили Поделиться Твитнуть

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В центре Перми на пересечении улиц Екатерининской и Куйбышева утром 29 сентября произошло столкновение двух легковых автомобилей. Момент аварии зафиксировали видеорегистраторы других машин, кадры и фото начали появляться в соцсетях.

Отмечается, что причиной аварии мог стать некорректно работающий на перекрёстке светофор. Из-за сбоя он периодически включал сразу все цвета. Пострадавших нет, но горожане предупреждают других водителей о необходимости соблюдать осторожность на данном участке дороги.

В ситуации разбираются сотрудники ГИБДД.

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