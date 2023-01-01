Алёна Бронникова Власти Перми приступили к подготовке стройплощадки ещё одного муниципального дома Возводить его будет ООО «Рекон Строй» Поделиться Твитнуть

В Перми приступили к подготовке строительной площадки будущего муниципального дома по ул. Нейвинской, 3а. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Возведение нового дома позволит улучшить жилищные условия более 600 чел., которые сейчас проживают в аварийных домах. Власти Перми заключили контракт с ООО «Рекон Строй» на разработку проектной документации и проведение строительно-монтажных работ.

«В настоящее время проектная документация разработана и направлена на проведение государственной экспертизы. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, подготовительные работы могут выполняться со дня направления проектной документации на экспертизу», — отметили в мэрии.

Высота дома будет девять этажей. Общая жилая площадь 225 квартир составит более 9,6 тыс. кв. м. По плану размер квартир будет варьироваться от одной до четырёх комнат. В эксплуатацию объект власти намерены ввести в 2024 году.

В рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в Перми также продолжается строительство ещё трёх муниципальных домов. По ул. Чайковского, 11 дом планируется сдать к концу текущего года, строительство домов по ул. Маяковского, 54 и 57 будет завершено в 2024 году.





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